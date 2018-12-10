Полицейский спас задержанного водителя от налетевшей на них машины

Обычный американский полисмен Митхил Пател в одночасье стал знаменитостью, одним из главных ньюсмейкеров всех федеральных телеканалов. Его имя знают жители всей страны, его фото не сходит с экранов телевизоров, за состоянием его здоровья следят, затаив дыхание. А ведь героем-то он пробыл лишь какую-то долю секунды.

Днем 3 декабря Пател остановил одного из водителей на оживленной трассе в Вест Палм Бич (Флорида) и собирался было проверить его документы. Но вдруг краем глаза увидел, как на подъезде к ним в среднем ряду завилял носом черный хэтчбек.

За долю секунды патрульный успел оттолкнуть стоявшего рядом водителя, а сам уже шагнуть в сторону не успел. На него налетел потерявший управление автомобиль и, к счастью, ударил не со всего размаху капотом, а лишь передним левым крылом и водительской дверью, задев по касательной.

Но даже такого удара хватило, чтобы крупный полисмен, словно опытный фигурист, взмыл в воздух, сделал полтора оборота вокруг своей оси и рухнул на асфальт. Молодец, одним словом: спас гражданского, рискуя собой. Если верить медикам, жизнь Патела вне опасности, а вот почему так внезапно потерял управление хэтчбек – еще предстоит выяснить. Похоже, что за секунду до этого сзади его зацепил начавший рискованный обгон белый фургон.