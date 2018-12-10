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10.12.2018 17:24
Рубрика: В мире

Порошенко подписал закон о прекращении дружбы с Россией

Текст: Константин Волков
Президент Украины Петр Порошенко 10 декабря подписал закон, согласно которому Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ прекращает действие с 1 апреля 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
Фото: EPA-EFE/MIKHAIL PALINCHAK Фото: EPA-EFE/MIKHAIL PALINCHAK
Фото: EPA-EFE/MIKHAIL PALINCHAK

Закон вступит в силу на следующий день после его официального опубликования.

Договор между Москвой и Киевом был подписан 31 мая 1997 года сроком на 10 лет с автоматической пролонгацией при отсутствии возражений. Документ вступил в силу 1 апреля 1999 года.

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В нем были закреплены принципы стратегического партнерства, признание нерушимости существующих границ, уважение территориальной целостности, а также обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности партнера.

Порошенко заявил в связи с расторжением договора, что этот шаг следует рассматривать как часть стратегии Киева, направленной на окончательный разрыв с Россией. Также он отметил, что украинская сторона не расторгала договор ранее исключительно для того, чтобы использовать положения документа как базу для своих исков против Москвы в международные инстанции.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Следующим шагом Киева должна стать инвентаризация договорно-правовой базы с Россией, чем сейчас занимается украинский МИД. По словам Порошенко, в дальнейшем Киев намерен сделать выводы "о полезности тех или иных соглашений".

Кроме того, президент Украины заявил о необходимости создания межведомственного органа, который будет формировать консолидированную претензию к РФ в связи с "убытками, нанесенными длительной агрессией".

В мире экс-СССР Украина Отношения России и Украины
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