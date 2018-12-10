Протестный митинг оппозиции в желтых жилетах состоялся в Черногории

В Подгорице прошел митинг в знак протеста против ареста одного из лидеров оппозиционного движения Черногории "Демократический фронт" Небойши Медоевича. В демонстрации приняли участие около четырех тысяч человек.

Митингующие надели желтые жилеты по аналогии с французскими манифестантами. Акция протеста стартовала у Скупщины (парламента) Черногории, где уже больше недели скрывается от ареста Милан Кнежевич.

Участники акции отправились протестным маршем по центральным улицам Подгорицы, передает РИА Новости. Демонстранты несли файеры и транспаранты, но протест прошел мирно без происшествий.

Небойшу Медоевича и Милана Кнежевича суд постановил лишить свободы на два месяца, так как они отказывались давать показания по делу о коррупции в прокуратуре.