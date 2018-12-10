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10.12.2018 17:34
Рубрика: ПДД

Стойте, вас снимают

Водителей приучают останавливаться у стоп-линии с помощью приборов фотовидеофиксации нарушений
Текст: Владимир Баршев
Более 20 тысяч штрафов выписано в Москве водителям за пересечение стоп-линии на красный сигнал светофора за 10 месяцев этого года. Причем нарушения выявлены комплексами фотовидеофиксации, работающими в автоматическом режиме. Теперь и такие камеры есть на столичных перекрестках. Как они работают, разбирался корреспондент "РГ".
Для эффективной борьбы с дорожными нарушителями одной камеры видеофиксации уже недостаточно. Фото: РИА Новости Для эффективной борьбы с дорожными нарушителями одной камеры видеофиксации уже недостаточно. Фото: РИА Новости
Для эффективной борьбы с дорожными нарушителями одной камеры видеофиксации уже недостаточно. Фото: РИА Новости

Напомним, что ответственность за пересечение этой линии у светофоров появилась в Кодексе об административных правонарушениях еще в 2011 году с подачи сенатора Владимира Федорова. До этого в правилах было требование об остановке перед такой разметкой или табличкой "Стоп" на запрещающий сигнал светофора, а ответственности не было. Впрочем, штрафовали за такое нарушение редко. Однако развитие комплексов фотовидеофиксации дало возможность активизировать применение этого наказания для водителей.

Установлены такие комплексы не только в столице. Они активно используются, например, в Татарстане. Только принцип их работы сильно отличается. Столичные камеры мелкие ошибки водителям прощают.

При выявлении этого нарушения используются две камеры. Одна фиксирует движение автомобиля сзади, а другая - спереди. В итоге - шесть фотографий

Сейчас на перекрестках Москвы установлено 45 таких комплексов.

Фото: Нина Зотина / РИА Новости
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Примечательно, что благодаря им теперь удается привлекать к ответственности таких водителей, которые нагло объезжают пробку по полосам, предназначенным для движения в других направлениях, и встают на светофоре перед всеми. Но - за стоп-линией.

Да, у нас предусмотрена ответственность за поворот не из своего ряда. У нас предусмотрена ответственность за нарушение требований знаков или разметки. Но когда некий водитель объезжает весь поток по полосе, предназначенной для поворота направо, а у светофора перестраивается перед добросовестными водителями, остановившимися перед стоп-линией, то и предъявить ему нечего. Кроме пересечения этой линии при запрещающем сигнале светофора. Теперь на таких "умных" водителей нашлась управа.

Кстати, корреспондент "РГ" убедился, что именно такие нарушители в большинстве своем попадают в объектив этих камер.

Также часто попадаются водители, которые спешат проскочить под мигающую стрелку. Но в итоге выезжают уже даже на перекресток при негорящей секции светофора. То есть, считайте, на красный свет.

Есть водители, которые, притормозив на красный свет, все равно выкатываются за пределы этой стоп-линии чуть ли не на сам перекресток. Вероятно, с желанием во чтобы то ни стало стартануть со светофора первым.

Напомним, что ответственность за такое нарушение предусмотрена частью 2 статьи 12.12 КоАП. Она предусматривает штраф 800 рублей.

При выявлении этого нарушения в Москве используются две камеры. Одна фиксирует движение автомобиля сзади, а другая - спереди. На компьютер инспектора поступает шесть фотографий. Два панорамных снимка с зафиксированным проездом в попутном направлении с указанием даты и времени, в том числе количества секунд работы запрещающего сигнала светофора, и траекторией движения автомобиля. Еще два снимка с фиксацией проезда во встречном направлении с траекторией его движения и изображением светофора, указанием места нарушения. А также два увеличенных снимка самой машины и ее госномера.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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Точно такие же снимки, на основании которых был сделан вывод о нарушении, печатаются в самом постановлении о наложении штрафа.

При этом мелкие нарушения - например, если водитель остановился перед стоп-линией, но слегка заехал бампером, а то и передними колесами за нее, - система в качестве нарушения не учитывает. Хотя стоит вспомнить, что при приеме экзамена у водителя даже заезд переднего бампера за стоп-линию считается ошибкой. Экзамен не сдан. Камеры такую ошибку прощают и даже не предлагают инспекторам для администрирования. В отличие от камер, которые используются в других регионах: там, если бампер оказался за стоп-линией, - штраф.

Кстати

Корреспондент "РГ" провел эксперимент с камерами, которые фиксируют проезд знака "Стоп" без остановки. Напомним, что эти камеры вызвали волну недовольства водителей. За шесть проездов ни одного штрафа не получил. Все проезды были сняты на видеорегистратор.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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После большого количества гневных публикаций насчет качества работы этих камер в ГИБДД пошел вал жалоб от автовладельцев. Мол, останавливались, но штраф пришел. Был период, когда камеры работали без сбора видеодоказательств. При рассмотрении всех жалоб по штрафам, которые были выписаны в этот период, ГИБДД запросила и получила доступ к камерам "Безопасный город". И лишь в единичных случаях было выявлено, что автомобили действительно останавливались перед знаком. Эти постановления были отменены. Во всех остальных случаях четко видно, что автомобили проезжают без остановки.

В удовлетворении жалоб было отказано. Да и сами автовладельцы, убедившись своими глазами, как они ехали, претензий к ГИБДД больше не имели.

#камеры #нарушения ПДД