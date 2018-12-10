Более 20 тысяч штрафов выписано в Москве водителям за пересечение стоп-линии на красный сигнал светофора за 10 месяцев этого года. Причем нарушения выявлены комплексами фотовидеофиксации, работающими в автоматическом режиме. Теперь и такие камеры есть на столичных перекрестках. Как они работают, разбирался корреспондент "РГ".

Напомним, что ответственность за пересечение этой линии у светофоров появилась в Кодексе об административных правонарушениях еще в 2011 году с подачи сенатора Владимира Федорова. До этого в правилах было требование об остановке перед такой разметкой или табличкой "Стоп" на запрещающий сигнал светофора, а ответственности не было. Впрочем, штрафовали за такое нарушение редко. Однако развитие комплексов фотовидеофиксации дало возможность активизировать применение этого наказания для водителей.

Установлены такие комплексы не только в столице. Они активно используются, например, в Татарстане. Только принцип их работы сильно отличается. Столичные камеры мелкие ошибки водителям прощают.

При выявлении этого нарушения используются две камеры. Одна фиксирует движение автомобиля сзади, а другая - спереди. В итоге - шесть фотографий

Сейчас на перекрестках Москвы установлено 45 таких комплексов.

Примечательно, что благодаря им теперь удается привлекать к ответственности таких водителей, которые нагло объезжают пробку по полосам, предназначенным для движения в других направлениях, и встают на светофоре перед всеми. Но - за стоп-линией.

Да, у нас предусмотрена ответственность за поворот не из своего ряда. У нас предусмотрена ответственность за нарушение требований знаков или разметки. Но когда некий водитель объезжает весь поток по полосе, предназначенной для поворота направо, а у светофора перестраивается перед добросовестными водителями, остановившимися перед стоп-линией, то и предъявить ему нечего. Кроме пересечения этой линии при запрещающем сигнале светофора. Теперь на таких "умных" водителей нашлась управа.

Кстати, корреспондент "РГ" убедился, что именно такие нарушители в большинстве своем попадают в объектив этих камер.

Также часто попадаются водители, которые спешат проскочить под мигающую стрелку. Но в итоге выезжают уже даже на перекресток при негорящей секции светофора. То есть, считайте, на красный свет.

Есть водители, которые, притормозив на красный свет, все равно выкатываются за пределы этой стоп-линии чуть ли не на сам перекресток. Вероятно, с желанием во чтобы то ни стало стартануть со светофора первым.

Напомним, что ответственность за такое нарушение предусмотрена частью 2 статьи 12.12 КоАП. Она предусматривает штраф 800 рублей.

При выявлении этого нарушения в Москве используются две камеры. Одна фиксирует движение автомобиля сзади, а другая - спереди. На компьютер инспектора поступает шесть фотографий. Два панорамных снимка с зафиксированным проездом в попутном направлении с указанием даты и времени, в том числе количества секунд работы запрещающего сигнала светофора, и траекторией движения автомобиля. Еще два снимка с фиксацией проезда во встречном направлении с траекторией его движения и изображением светофора, указанием места нарушения. А также два увеличенных снимка самой машины и ее госномера.

Точно такие же снимки, на основании которых был сделан вывод о нарушении, печатаются в самом постановлении о наложении штрафа.

При этом мелкие нарушения - например, если водитель остановился перед стоп-линией, но слегка заехал бампером, а то и передними колесами за нее, - система в качестве нарушения не учитывает. Хотя стоит вспомнить, что при приеме экзамена у водителя даже заезд переднего бампера за стоп-линию считается ошибкой. Экзамен не сдан. Камеры такую ошибку прощают и даже не предлагают инспекторам для администрирования. В отличие от камер, которые используются в других регионах: там, если бампер оказался за стоп-линией, - штраф.

Кстати

Корреспондент "РГ" провел эксперимент с камерами, которые фиксируют проезд знака "Стоп" без остановки. Напомним, что эти камеры вызвали волну недовольства водителей. За шесть проездов ни одного штрафа не получил. Все проезды были сняты на видеорегистратор.

После большого количества гневных публикаций насчет качества работы этих камер в ГИБДД пошел вал жалоб от автовладельцев. Мол, останавливались, но штраф пришел. Был период, когда камеры работали без сбора видеодоказательств. При рассмотрении всех жалоб по штрафам, которые были выписаны в этот период, ГИБДД запросила и получила доступ к камерам "Безопасный город". И лишь в единичных случаях было выявлено, что автомобили действительно останавливались перед знаком. Эти постановления были отменены. Во всех остальных случаях четко видно, что автомобили проезжают без остановки.

В удовлетворении жалоб было отказано. Да и сами автовладельцы, убедившись своими глазами, как они ехали, претензий к ГИБДД больше не имели.