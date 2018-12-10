В московском метро дети проникли в кабину машиниста

Ученики одной из школ Москвы проникли в кабину машиниста московского метро и проехали так одну остановку.

Как сообщил корреспонденту "РГ" начальник пресс-службы УВД на метрополитене Алексей Мышляев, инцидент произошел в воскресенье вечером. Около 16:10 на "Пролетарской" остановился поезд, в последнем вагоне которого прямо в кабине оказались двое школьников 14 и 15 лет. Их задержали сотрудники службы безопасности подземки и полиции.

По предварительным данным, подростки пробрались в поезд в тоннеле между "Таганской" и "Пролетарской".

Школьников отвели в комнату полиции. На подростков пока еще нельзя привлечь к ответственности по возрасту, поэтому пришлось составить административные протоколы по части 1 статьи 5.35 КоАП "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних".