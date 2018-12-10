Песков: Путин поддержал идею о переносе столицы Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин поддержал идею о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток.

Эту информацию подтвердил в понедельник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, с такой инициативой к президенту обратился врио губернатора Приморья Олег Кожемяко. В своем письме он указал на то, что Владивосток на протяжении всей своей истории был торгово-экономическим центром Дальнего Востока, а Приморский край сегодня по совокупности факторов является лидером экономического развития региона.

Владимир Путин согласился с предложением, оставив резолюцию на письме Олега Кожемяко.