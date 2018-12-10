Театр из ЛНР показал премьеру "Отцы и дети" на фестивале в Йошкар-Оле

В Йошкар-Оле, столице Республики Марий Эл, завершился Международный фестиваль русских театров "Мост дружбы". Артисты Луганского академического русского драматического театра имени Павла Луспекаева представили премьеру "Отцы и дети" по роману Ивана Тургенева в интерпретации ирландского драматурга Брайана Фрила. Корреспондент "РГ" спектакль посмотрела и побеседовала с директором театра Галиной Михайлюк-Филипповой о жизни в ЛНР.

Любим, дружим

- В Йошкар-Олу наш коллектив из 27 человек 27 часов добирался на автобусе. Сами оплатили все расходы. Весело ехали! Песни пели, играли в интересные игры, сцены "Отцов и детей" проходили - не заметили, как время пролетело. Самому юному - Саше Жукову - три года. Он играет Митеньку, сына Фенечки и Павла Кирсанова. У него в спектакле три сцены, а поклон какой классный! Дисциплинированный ребенок. После премьеры спектакля мы объявили его артистом нашего театра и выдали удостоверение, и на таможне Саша всем рассказал, что он артист. Его мама не актриса, как многие думают, но работает у нас в театре, помогает во всем, наш человек.

Семьи в театре складываются, дети рождаются. Режиссер спектакля Татьяна Дремова - выпускница питерского театрального института (РГИСИ). В 2014 году, во время боевых действий, получила аккредитацию, приехала в Луганскую Народную Республику, фотографировала, раздавала гуманитарную помощь, хотела быть чем-то полезной. После трагических событий в личной жизни появилась в нашем театре, предложила поставить спектакль по роману братьев Стругацких. Но первой ее постановкой стала "Соловьиная ночь" по пьесе Валентина Ежова. Я думала: ну, поиграется - и уедет. А теперь она единственный профессиональный театральный режиссер в ЛНР (в театрах, а их три, спектакли ставят артисты). Одну сказку выпустила, другую, третью… Потом "Отцы и дети". Теперь она мама. Ее муж - актер Александр Сазанов, исполнитель роли Евгения Базарова в спектакле "Отцы и дети". Это любовь, жизнь, и новые отцы, и новые дети. Ведь любовь выше войны.

Многие боятся ехать в Луганск. А мы вам советуем! Не бойтесь. Мы такие же люди - любим, дружим, война - это не мы, есть другое, что нас сближает, объединяет. Мы хотим раскрыть объятия, чтобы люди не боялись приезжать к нам. Хотим познакомить вас с нашим замечательным городом, с людьми, которыми гордимся. Даль, создатель "Толкового словаря живого великорусского языка", - наш земляк, и Гринченко, автор словаря украинского языка, и поэт-песенник Михаил Матусовский ("Подмосковные вечера")…

Академический русский театр драмы имени Георгия Константинова из Йошкар-Олы - первый коллектив, который не побоялся приехать в 2015 году в Донецкую и Луганскую республики. А на следующий год мы приехали на фестиваль "Мост дружбы". Теперь, как родные, встречаемся: радуемся, обнимаемся. Наша артистка уже живет в Йошкар-Оле - нашла здесь любовь!

В сентябре театр "Театральный ковчег" из Сергиева Посада Московской области приезжал на гастроли в Луганск, Стаханов, Краснодон. Спектакли играли бесплатно. Кто-то с опаской ходил по улицам, это было видно, кто-то даже не сказал родным, где проходят гастроли, а потом успокоились, мы подружились.

Надо признать, что многое, что для вас привычно, для нас - болезненно. Наша республика находится в шаткой ситуации, многие не признают ее, но мы-то есть, мы живые. Не жжем страницы нашего прошлого, не вычеркиваем, не переписываем историю. Если бы не Россия, нас бы просто не было.

"Отцы и дети"

- Да, сегодня в современной драматургии нет героя нашего времени. Выбирая пьесу для постановки, хотим обратить внимание зрителя на самое простое, человеческое. Опираемся на классику, на отцов, доверяем детям. Представляете, что творится в сердце луганчанина? Люди обожжены войной, психологически, физически. Нужны простые, доступные слова, за которыми кроются огромные философские пласты самопознания, жертвоприношения, профессионализма, честности, любви… Весь мир в 2018 году праздновал замечательную дату - 200-летие со дня рождения Тургенева, и мы решили, что не должны остаться в стороне. Премьеру сыграли 22 июня, а третий спектакль - в день рождения Ивана Сергеевича.

Наш спектакль не о конфликте поколений, он про другое: нужно учиться любить, прощать. Это выношенная, тонкая работа. Смерть Базарова - светлая, не насильственная, во имя отцов и за их профессиональную честь, за что не страшно умирать. Когда Евгений умирает, часть зрителей плачет. Согласна, люди в театре хотят отдыхать, радоваться, смеяться. Наш зритель не настаивает исключительно на комедиях. Они, естественно, у нас есть. Задача театра, как вы знаете, не только развлекать. Зритель хочет и внутрь себя заглянуть, подумать, переосмыслить какие-то поступки, в конце концов, вспомнить, что надо позвонить маме или сказать доброе слово ребенку.

Людям нужен театр

- Нашему театру в 2019 году исполнится 80 лет. Мы продолжатели традиций психологического театра, ленинградской театральной школы - в 1939 году в новую труппу на Луганщину направили 12 выпускников Ленинградского театрального училища. Работаем, выпускаем премьеры, ездим на гастроли. Репетиции не прекращались и когда громыхало - бомбоубежища у нас нет, в подвале прятались во время обстрелов и боев.

Естественно, военные события 2014 года (тогда всему миру стали известны города Луганск, Донецк) повлияли на состав труппы - несколько актеров и режиссеров уехали из города.

Мы всегда были русским драматическим театром на Украине. В 2014 году, перед войной, таких театров у нас оставалось семь. Мы гордились тем, что являлись единственными легальными носителями русского языка на территории Луганской области, когда вся наша страна перешла на украинский язык.

Сейчас в городе работают три академических театра: наш, Театр кукол и Украинский музыкально-драматический театр (Театр на Оборонной), возглавляет который народный артист Украинской ССР Михаил Голубович (если помните, он снимался в фильмах "Как закалялась сталь", "Кортик", "Юркины рассветы", "Дума о Ковпаке"), где актеры работают на украинском языке и немного - на русском. Население города примерно 350 тысяч - 400 тысяч (до войны было полмиллиона).

В Луганске есть филармония, орган. Продолжает работать Луганская государственная академия культуры и искусств. С прошлого года мы в полном объеме перешли на российские стандарты обучения. Наши молодые актеры - выпускники Луганской академии, учатся в Краснодаре, в труппе - заслуженные и народные артисты Украины, Луганской Народной Республики.

В прошлом году выпустили семь премьер, ставим пьесы Островского, Арбузова, Гуркина… Проводим театральный фестиваль имени Павла Луспекаева "Госпожа удача". С 2012 года наш театр носит имя выдающегося актера. Луспекаев жил в Луганске, учился в школе (ей присвоили имя актера), в ремесленном училище. В 1944-1946 годах, после ранения на фронте, вернулся в родной город, учился в студии при театре, начинал здесь свой творческий путь. (В 1959-1970 годах актер работал в Ленинграде, в Большом драматическом театре, был одним из самых ярких актеров в товстоноговском "ожерелье". В 1997 году Луспекаеву посмертно была присвоена Государственная премия за роль Верещагина в фильме "Белое солнце пустыни" - "РГ").

Людям нужен театр. Это отдушина. Стоимость билета не высока - от 30 до 100 рублей. В репертуаре - классические произведения. О людях, любви. Шекспир, Островский, Шеридан, Шукшин… Сказки для детей.

Мы всегда играем спектакли в пятницу и в выходные. Начинаем пораньше - в четыре часа. Проблемы с транспортом, особенно в отдаленных районах. Военное положение, в 23 часа наступает комендантский час. В будние дни ездим в школы, техникумы, по республике. Были на гастролях в Москве (2015 год), Казани, Нижнем Новгороде. В прошлом году в рамках "Больших гастролей" играли спектакли в Мичуринске, Тамбове, Липецке.

Как находим деньги на новые постановки? До войны мы сами распоряжались заработанными от продажи билетов деньгами. Сейчас театр получает бюджетное финансирование. Мы запасливые. Есть столярный, слесарный, пошивочный цех. Разбираем старые декорации, перешиваем костюмы, пополняем гардероб своей одеждой, обувью. Так и выживаем. Конечно, есть проблемы с реквизитом. Бородушки, усики, косички - все приходится перекраивать, переплетать из того, что есть, из старых запасов, нет специализированных магазинов, и грима не хватает. Но мир, который мы создаем своими руками, нам очень дорог. Театр для нас - все: наш дом, наша жизнь. В каждом - от гардеробщицы, билетера до народного артиста - любовь к театру, к зрителю.

Кстати

Спектакль "Отцы и дети" на фестивале "Мост дружбы" получил награды "Лучшая режиссура" (Татьяна Дремова) и "Лучшая мужская роль" (Александр Сазанов, роль

Евгения Базарова). Диплом дирекции фестиваля "Лучшая эпизодическая роль" - народная артистка ЛНР, заслуженная артистка Украины Полина Шкуратова. За исполнение роли Митеньки Саша Жуков отмечен Дипломом мэра города Йошкар-Олы.