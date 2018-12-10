Два фигуранта дела "Зимней вишни" обжаловали продление ареста

Двое обвиняемых по делу о пожаре в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" обжаловали продление ареста.

Как сообщили в Кемеровском областном суде, туда поступили апелляционные жалобы бывшего гендиректора-компании арендатора площадей в торговом комплексе Надежды Судденок и бывшего начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС Григория Терентьева на постановления Центрального райсуда Кемерова. Напомним, в ноябре обоим суд продлил арест до 25 марта.

Жалобы фигурантов будут рассмотрены в среду, 12 декабря.