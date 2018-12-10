СК начал проверку гибели 15-летней чемпионки из Иркутска

Следственный комитет Иркутской области начал проверку по факту смерти 15-летней чемпионки России по панкратиону, сообщили "РГ" в ведомстве.

- Начата проверка, по предварительным данным, смерть девушки наступила в результате электротравмы, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК по Иркутской области Юлия Крицкая.

Напомним, спортсменку нашли у себя дома в Братске, в ванной. По версии следствия, девушка во время купания разговаривала по телефону, стоящему на подзарядке. Телефон упал в воду, и спортсменка погибла от удара током.

Как рассказали в Ангарском отделении Федерации панкратиона (вида единоборств), в этом году девушка одержала победу на первенстве страны и вошла в сборную России.