Объявлены лауреаты II Международного кинофестиваля ARCTIC OPEN

Международный кинофестиваль ARCTIC OPEN прошел в Архангельске во второй раз. За четыре дня зрители увидели более полусотни фильмов. На церемонии закрытия были объявлены лауреаты.

В номинации "лучший игровой полнометражный фильм" победила датская картина "Виновный". Жюри категории "игровое полнометражное кино" возглавлял продюсер, актер и режиссер Алексей Агранович. Среди лауреатов этой категории фильмов: Михаил Сегал - лучший режиссер ("Слоны могут играть в футбол", Россия), Юсуп Разыков - лучший сценарист ("Турецкое седло", Россия), Мария фон Хаусвольф - лучший оператор ("Зимние братья", Дания, Исландия).

Председателем жюри категории "короткометражное игровое кино" был исландский режиссер Дагур Кари Петурссон. Лучшим фильмом жюри объявило "Путешествие в Париж" (Россия). В номинации "лучший режиссер короткометражного игрового фильма" победил Инар Нармания ("Меня зовут Махаз", Россия - Абхазия). Специальным дипломом жюри "За успешный дебют" награжден фильм "Половинки" режиссера Байбулата Батуллина ("Россия"). Этот диплом на церемонии закрытия вручил - по предложению дирекции фестиваля - представитель "Российской газеты".

Жюри категории "документальное кино" под председательством шведского режиссера и продюсера Гуниллы Брески объявило лучшим фильмом "Великий северный путь" (Россия). Лучшим режиссером-документалистом признан Оливер Гетцл ("Белые волки - духи Арктики", Канада).

ARCTIC OPEN - кинофорум арктических стран, однако наряду с фильмами, отражающими северную природу и нордический менталитет, в программу вошли картины, не имеющие отношения ни к арктической теме, ни - возьмем более широко - жизни и культуре Севера. Это касается отечественной части программы: да, Россия входит в совет арктических государств, но ведь не каждый российский фильм возможно вплести в фестивальную панораму. С другой стороны, слишком жестко ограничивать ее тематикой - значит заведомо исключить участие сильных картин, в нее не вписывающихся. Все-таки будем помнить, что ARCTIC OPEN - фестиваль почти новорожденный, он еще только настраивает свою концептуальную "оптику".

И хотя в пределах одного конкурса оказывались порой фильмы, которые крайне сложно рассматривать в одном ряду, фестиваль ARCTIC OPEN 2018 года получился внутренне связным, один фильм содержательно соединялся с другим, возникали интересные рифмы. Скажем, у программы игрового кино отчетливо "вырисовалось" мужское лицо. Именно мужчина - чаще всего странный, выпадающий из социума, внутренне травмированный - оказывался в центре повествования. Будь то бывший КГБшник, а ныне пенсионер Ильич, на котором его профессия оставила трагический отпечаток, - великолепная актерская работа Валерия Маслова в "Турецком седле" Юсупа Разыкова; или же превращающийся в морального урода заводской рабочий Эмиль в "Зимних братьях" Хлинюра Палмасона. Представленные фильмы - истории взросления или драмы, где действие движется к душевной метаморфозе героя (не обязательно обнадеживающей). В кинофорум очень вписалась ретроспектива Дагура Кари, создавшего целую галерею мужчин-аутсайдеров, лузеров и инфантилов, растапливающих зрительское сердце. И были герои из тех, кого называют "настоящими мужиками".

Один из них - сыгранный Максом Миккельсеном летчик Овергард в исландской картине "Затерянные во льдах" (в оригинале называется "Арктика"), режиссер - Джо Пенна, больше известный как музыкант (это его дебют в полнометражном игровом кино). Самолет Овергарда потерпел крушение в Арктике, и теперь он в одиночку выживает в северной пустыне, безуспешно сигналя о помощи. "Затерянные во льдах" стали фильмом открытия по понятным причинам: фестивальная жизнь стартовала в этом году в Каннах, исландское производство акцентировало международный статус архангельского форума, еще и место действия - Арктика. К тому же, картина оказалась эксклюзивом OPEN ARCTIC: она впервые "ступила" на российскую землю здесь, в Архангельске. Но в художественном отношении фильм не слишком убедителен и вряд ли отвечал ожиданиям празднично настроенной публики, пришедшей на церемонию открытия. "Затерянные во льдах", пожалуй, убедительнее смотрелись бы в конкурсе, поскольку сюжетно и эстетически "смонтировались" бы с другими конкурсными работами. Особенно - с "Виновным", лауреатом ARCTIC OPEN и явным фаворитом простых архангельских зрителей: тот самый случай, когда содержательная сцепка двух фильмов подчеркивает сильные стороны одного и искупает недостатки другого, поскольку зрителю дается хорошая почва для размышлений. Кстати, "Виновный" для режиссера Густава Меллера тоже дебют в "полном метре". Тем не менее, именно эту работу Дания выдвинула в качестве претендента на "Оскара"; и довольно скоро станет известно, сможет ли "Виновный" побороться за эту награду в категории "Лучший иностранный фильм".

Герой "Виновного", сыгранный Якобом Седергреном, - полицейский Асгер Хольм, временно отстраненный от своих обязанностей и работающий диспетчером службы спасения. Нам намекается на мутную историю Хольма: завтра состоится суд, на котором его оправдают или обвинят, и понятно, что показания, которые даст дружок-напарник в его защиту, - ложные.

И в "Затерянных во льдах", и в "Виновном" действие движется тем, что герои рыцарски спасают даму. Овергард находит женщину, тоже выжившую после авиакатастрофы, но впавшую в предкоматозное состояние, пытается выходить больную, а потом решает везти ее на санках до метеостанции (тут в помощь найденная карта). Хольм же среди рядовых и пустых обращений в службу спасения распознает ситуацию исключительную: позвонившая якобы маленькой дочке женщина намеками дает понять, что ее похитили и увозят куда-то за город. Нарушая полномочия обычного диспетчера и отгородившись ото всех на рабочем месте, Хольм пользуется всем доступным инструментарием - главным образом психологическим, - чтобы вызволить героиню.

Итак, арктическая пустыня - и замкнутые офисы. Вечный Холод - и нестерпимая духота, от которой плавится мозг. Долгое опасное путешествие вовне - и вынужденное высиживание на одном месте. Практически безмолвный фильм, поскольку разговаривать герою незачем, - и фильм огромной словесной плотности, поскольку камера следит за диспетчером неотрывно, а все, что происходит за пределами тесного казенного пространства, отдано на откуп зрительскому воображению.

Вначале следить за тем, как арктический Робинзон пытается сохранить подобие цивилизации, довольно любопытно. Как он устроил свой нехитрый быт, как трепетно смотрит на найденную зажигалку: пожалуй, так благоговел перед огнем первобытный человек. Но когда судьба взваливает ему на плечи еще одну жизнь, интерес к герою начинаешь терять. Овергард безоговорочно положительный - по подобию персонажей плоских советских пьес, в нем отсутствуют внутренние противоречия и шероховатость, которая придала бы жизненность. Мотивы, побуждающие его жертвенно везти на себе беспомощную женщину, обозначены, но не раскрыты. Плюс нагромождение сюжетных поворотов, делающее фильм неправдоподобным, и лобовая метафоричность (в минуту отчаяния герой вдруг видит, как цветочек пробивается сквозь мерзлоту, ахах). Конечно, сцена сражения с медведем добавляет зрелищности, а ледяные пейзажи сняты красиво, но человек, внутренний мир которого мог быть раскрыт полнее, в них потерялся.

А "Виновный" держал, кажется, весь зрительный зал в колоссальном напряжении. Тот случай, когда неотрывно следишь за актером, цепляясь за каждое слово. При том, что снято вызывающе "бедно": в основном крупные планы одного героя (его коллеги вторгаются в кадр редко), который общается с голосами по телефону, на расстоянии управляя чужой судьбой. Кстати, актриса Джессика Диннадж, озвучившая героиню, рассказала на встрече со зрителями, что фильм был снят за 10 дней в хронологической, насколько это возможно, последовательности.

Если в случае с первой картиной можно объявить, что все кончится хорошо, - это ведь предсказуемо, то спойлер "Виновного" был бы подлостью: перипетии этого "интерьерного" триллера-детектива достигают размаха античной трагедии, каждый новый сюжетный "щелчок", приближающий к открытию истины в финале, переворачивает представление зрителя об объективной реальности. В пику незыблемой "правильности" пилота Овергарда врио деспетчера Асгер Хольм заведомо виновен, что подчеркнуто в названии. Якоб Седергрен создал многомерный образ, заставляющий задуматься об относительности границ: закона и преступления, правоты и неправоты человека.

Эти два фильма - две протяженные сольные актерские работы, лишний раз доказывающие, что в кинематографе лидирует режиссер. В отсутствие сильной режиссуры даже Макс Миккельсен с его-то выгодной фактурой (которого российские поклонники скандинавского кино знают хотя бы по "Охоте" Томаса Винтерберга) не вытянет фильм. И в то же время режиссер, которому "есть что сказать", может одним только голосом актрисы "вылепить" изумительную роль. Режиссеры бывают разные. И их дебюты тоже.