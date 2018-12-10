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10.12.2018 19:16
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Министр строительства Крыма ушел в отставку

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба главы Республики Крым Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
Фото: Пресс-служба главы Республики Крым

Очередной крымский министр - теперь строительства и архитектуры Сергей Кононов покинул свою должность. Об этом сообщило управление информационной политики министерства информации РК.

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За последнюю декаду уволился уже третий по счету министр Совмина РК. 41-летнего Сергея Кононова по крымским меркам можно назвать правительственным долгожителем: свой пост он занял в Совете министров с 15 октября 2014 года. Теперь же он написал заявление на увольнение с занимаемой должности по собственному желанию. Курирующий с недавних пор строительную сферу вице-премьер Евгений Кабанов прокомментировал отставку, анонсировав предстоящее объединение Минстроя и Службы капитального строительства РК.

- В ближайшем будущем планируется объединение министерства строительства и архитектуры РК и Службы капитального строительства РК в одну структуру, - сказал Кабанов. - С 2014 года министерство немало сделало для вхождения Крыма в юридическую плоскость РФ в строительной отрасли. Сегодняшнее кадровое решение связано с предстоящей масштабной реструктуризацией Минстроя РК. Это необходимо для более тесного сотрудничества, продуктивной и качественной работы ведомств, решения новых совместных задач, в первую очередь для реализации программ федеральной целевой программы.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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В Крыму в 2017 году введено в эксплуатацию 833,7 тысячи квадратных метров жилья, и по этому показателю полуостров занял третье место в Южном федеральном округе после Краснодарского края и Ростовской области. Вместе с тем нерешенными остаются несколько системных проблем, в том числе самовольное строительство по сомнительным документам украинского периода, уплотнительная застройка в крупных городах за счет зеленых зон, затянувшееся утверждение генпланов и схем планировки территорий муниципалитетов, что развязывает руки недобросовестным девелоперам. Кроме того, из года в год срываются сроки строительства новых объектов в рамках ФЦП, и власти республики сетуют на плохое освоение средств, выделенных на капстроительство из федерального бюджета.

В ноябре правительство РФ продлило для полуострова особый порядок в сфере имущественных и земельных отношений, а также градостроительства. Это сделано для "завершения оформления и переоформления прав граждан и юрлиц на земельные участки и другие объекты недвижимости, а также для реализации масштабных инфраструктурных проектов".

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