На вооружение Черноморского флота поступил новый ракетный корабль

Новый малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" поступил на вооружение Черноморского флота. В Севастополе на нем впервые подняли Андреевский флаг.

По традиции корабельное знамя было освящено во флотском храме Архистратига Михаила. После чего командующий Черноморским флотом вице-адмирал Александр Моисеев передал его командиру МРК "Орехово-Зуево", капитану второго ранга Алексею Орляпову.

Приказом главнокомандующего ВМФ адмирала Владимира Королева "Орехово-Зуево" зачислен в состав ВМФ и включен в состав 41-й бригады ракетных катеров Крымской военно-морской базы Черноморского флота. Это уже второй корабль модернизированного проекта "Буян-М", поступивший на ЧФ в 2018 году. Его особенность в том, что при сравнительно небольшом водоизмещении корабль несет на борту грозное оружие - восемь крылатых ракет "Калибр-НК", которые уже показали себя при нанесении ударов по позициям террористов в Сирии. Небольшая осадка позволяет кораблю передвигаться по мелководью и рекам.

- Первый МРК "Вышний Волочек" успешно выполняет задачи не только в Черном, но и в Средиземном море, - сообщил Александр Моисеев. - Основное предназначение этих кораблей связано с применением главного оружия - ракет "Калибр". Они способны поражать объекты на берегу и на море с высокой точностью, что подтвердили практические испытания. Новые МРК также имеют новое артиллерийское и серьезное радиотехническое вооружение, которое позволяет действовать в составе тактических группировок под единым управлением, что очень важно для кораблей этого класса.

Корабли серийного проекта 21631 уже вошли в состав Каспийской флотилии, Балтийского и Черноморского флотов. Всего предприятие выпустит для ВМФ России 12 таких образцов.

- Корабль был заложен три года назад, спущен на воду в июле этого года, прошел испытания в Черном море, - рассказал гендиректор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов. - Проект ориентирован также не экспорт. Завод в Зеленодольске продолжит ежегодно выпускать один-два таких корабля.

По словам командующего, до конца 2018 года в состав Черноморского флота будут также приняты два патрульных корабля - "Василий Быков" и "Дмитрий Рогачев" (они войдут в состав Новороссийской военно-морской базы), морской тральщик "Иван Антонов" и новейшие быстроходные десантные катера. А в будущем году по программе перевооружения на ЧФ поступят еще 12 новых кораблей и судов.

- В 2019 году запланирована поставка шести боевых кораблей и шести вспомогательных судов, - рассказал Александр Моисеев. - Это малые ракетные корабли и патрульные корабли серийных проектов, гидрографические суда.