На Ямале на пациента больницы завели дело о нападении на полицейского

Пациент больницы в Ноябрьске стал фигурантом уголовного дела после того, как вместе с приятелем напал на участкового. Сотрудник правоохранительных органов был вынужден применить табельное оружие и застрелить одного из буянов.

Напомним, 8 декабря в микрорайоне Вынгапуровский в помещении туберкулезного отделения больницы двое мужчин, которые находились здесь на лечении, напились. Медработники вызвали полицию.

Прибывший в больницу участковый потребовал от пациентов прекратить нарушать правила, в ответ сначала один из них набросился на полицейского и несколько раз ударил его, затем - второй. Страж порядка применил табельное оружие. От полученного ранения один из мужчин скончался на месте.

"В отношении напавшего на сотрудника полиции возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ, - сообщает пресс-служба Следственного комитета ЯНАО. - В отношении участкового уполномоченного проводится доследственная проверка".