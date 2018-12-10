Челябинская область утвердила план сотрудничества с Беларусью

В Челябинске завершилось десятое заседание рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Южного Урала. Следующее - 11-е по счету - было решено провести в Минске.

На встрече в Челябинске стороны обсудили взаимодействие в области торговли и инвестиций, промышленности, сельского хозяйства, транспорта, строительства, науки, образования, молодежной политики, культуры и туризма, здравоохранения и социальной защиты, межрегиональных связей.

"По итогам подписан план мероприятий на 2018-2021 годы по реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Белорусская делегация провела переговоры с руководством правительства Челябинской области, Миасса, Златоуста, Южно-Уральской торгово-промышленной палаты, рядом местных предприятий", - сообщает пресс-служба посольства республики в РФ.

Среди наиболее значимых результатов визита минчане считают заинтересованность российской стороны в сборочном производстве автобусов МАЗ на сжиженном природном газе. Предприятие можно открыть уже в 2019 году в Миассе.