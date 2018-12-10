"Ривер Плейт" в четвертый раз завоевал Кубок Либертадорес

Футболисты "Ривер Плейта" во втором финальном матче Кубка Либертадорес обыграли "Боку Хуниорс". Итог встречи 3:1. Матч прошел в воскресенье в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

Напомним, первая игра финала, состоявшаяся 11 ноября на поле "Боки", завершилась со счетом 2:2. Ответный матч был запланирован на 24 ноября и должен был пройти в Буэнос-Айресе. Однако из-за беспорядков, которые устроили фанаты, встреча была перенесена, пишет РИА Новости.

"Ривер Плейт" в четвертый раз в своей истории стал обладателем этого трофея. До этого команда завоевывала Кубок Либертадорес в 1986, 1996 и 2015 годах. "Бока Хуниорс" является шестикратным победителем этого турнира.