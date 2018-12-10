Новости

Протестный митинг оппозиции в желтых жилетах состоялся в Черногории 02:09
ДТП с участием 22 автомобилей привело к гибели пяти человек в КНР 01:44
"Ривер Плейт" в четвертый раз завоевал Кубок Либертадорес 01:39
На Западном берегу Иордана шесть израильтян были ранены при стрельбе 00:48
Тысячи Санта-Клаусов пробежали по улицам Мадрида 00:31
Саудовская Аравия отказалась выдавать подозреваемых в убийстве Хашукджи 09.12.2018
Президент Судана прибыл в Беларусь с официальным визитом 09.12.2018
Сирийская система ПВО отразила авиаудар вблизи аэропорта Дамаска 09.12.2018
Блок Пашиняна лидирует на парламентских выборах в Армении 09.12.2018
"Витесс" Слуцкого проиграл худшей команде чемпионата Голландии 09.12.2018
Явка на внеочередных выборах в парламент Армении составила 49 процентов 09.12.2018
Новый российский перевозчик набирает пилотов 09.12.2018
Косачев: Франция вступила во всемирную "лигу неудачников" 09.12.2018
Правительство Бельгии распалось из-за споров вокруг Пакта ООН по миграции 09.12.2018
Грузинские чиновницы по ошибке снялись в российской рекламе 09.12.2018
В Конгрессе оценили шансы импичмента в отношении Трампа 09.12.2018
Авиакомпания "ИрАэро" совершила свой последний рейс 09.12.2018
ВМС Ирана анонсировали широкомасштабные учения в Индийском океане 09.12.2018
Видео: Украинец попытался провезти в Россию 1 млн рублей в ботинках 09.12.2018
В Махачкале дрифтеры на дорогих спорткарах протаранили полицейский УАЗ 09.12.2018
Lada Largus за 400 тысяч рублей: так ли надежен популярный универсал 09.12.2018
Украинские военные перебросили беспилотники в район Донбасса 09.12.2018
Во Владикавказе нашли тела двух упавших в канал ГЭС мужчин 09.12.2018
Пушков поиронизировал над обвинениями России в беспорядках во Франции 09.12.2018
Аварию на водоводе в Симферополе ликвидируют к концу дня 09.12.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменится экзамен на водительские права
Как изменится экзамен на водительские права
Как выгодно расплатиться кредиткой и не попасть на проценты
Как выгодно расплатиться кредиткой и не попасть на проценты
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
10.12.2018 01:39
Рубрика: Спорт

"Ривер Плейт" в четвертый раз завоевал Кубок Либертадорес

Фото: AP Photo/Thanassis Stavrakis Фото: AP Photo/Thanassis Stavrakis
Фото: AP Photo/Thanassis Stavrakis

Футболисты "Ривер Плейта" во втором финальном матче Кубка Либертадорес обыграли "Боку Хуниорс". Итог встречи 3:1. Матч прошел в воскресенье в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

Фото: РИА Новости
Никола Влашич: В футболе ты можешь быть лучше соперника, но уступить

Напомним, первая игра финала, состоявшаяся 11 ноября на поле "Боки", завершилась со счетом 2:2. Ответный матч был запланирован на 24 ноября и должен был пройти в Буэнос-Айресе. Однако из-за беспорядков, которые устроили фанаты, встреча была перенесена, пишет РИА Новости.

 "Ривер Плейт" в четвертый раз в своей истории стал обладателем этого трофея. До этого команда завоевывала Кубок Либертадорес в 1986, 1996 и 2015 годах. "Бока Хуниорс" является шестикратным победителем этого турнира.

Спорт Футбол
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Сергей Нарышкин рассказал историю знакомства с Владимиром Путиным
Юную спортсменку сборной России нашли мертвой в ванне
На акциях "желтых жилетов" во Франции задержаны более 1700 человек
Лев Лещенко рассказал о своем состоянии после госпитализации
В США назвали четыре вида смертоносного оружия России