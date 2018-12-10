Росавиация прокомментировала ситуацию с туристами в Хайнане

Пассажиров надо вывозить с курортов Китая, а потом уже разбираться - кто и каким путем не переслал деньги, которые были уплачены пассажирам, но не дошли до авиакомпании. Такую позицию озвучил глава Росавиации Александр Нерадько. При этом он добавил, что, конечно, лучший вариант - заставить туроператора перечислить деньги для перевозки туристов.

"Сейчас в Китае 360 человек с датой вылета на билете, по которой должна быть выполнена перевозка. У более тысячи человек еще не настала дата вылета. Они еще отдыхают в отелях", - сказал Нерадько.

Авиакомпания имеет экипажи, есть средства для операционной деятельности, но она не получила более 2,3 млн долларов от "Жемчужной реки". Если авиакомпания будет продолжать летать, не получая деньги, у нее не хватит средств на заправку топливом, зарплаты экипажам, техническому персоналу, пояснил Нерадько.

Туристы при этом заплатили деньги. Стоимость турпродукта включает в себя авиаперевозку, и пассажиру совершенно безразличны взаимоотношения авиакомпании и туроператора, пояснил глава Росавиации, добавив, что не первый раз случается подобная история, когда авиакомпания не может получить те деньги, которые она готова отработать.

"Некоторые авиакомпании теперь работают только по предоплате, научные горьким опытом. Но на рынке и турперевозок высокая конкуренция, и не всегда получается перевозить по предоплате. Будем делать все возможное, чтобы Новый год прошел у всех нормально", - заключил Нерадько.

Напомним, авиакомпания "ИрАэро" совершила свой последний рейс в воскресение, 9 декабря. На данный момент перевозчик приостановил операционную деятельность, объявив о заморозке программы полетов в китайские города Санья и Хайкоу (на остров Хайнань).