Экономика
10.12.2018 15:26
Текст: Екатерина Ясакова

Россия и Беларусь планируют отменить роуминг в 2019 году

Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Россия и Беларусь прорабатывают возможную отмену роуминга в будущем году. Об этом рассказал заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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"По итогам совещания в начале декабря 2018 года с участием антимонопольных ведомств и министерств связи, а также операторов связи наших стран мы договорились, что в 2019 году вопрос отмены роуминга в Союзном государстве Беларусь - Россия должен быть решен", - сказал Анатолий Голомолзин в интервью РИА Новости.

По его словам, вопрос отмены роуминга обсуждается и на всем пространстве ЕАЭС, в рамках "пятерки" стран. Отказ от роуминга повлиял бы не только на развитие цифровой среды, но и непосредственно на укрепление экономического сотрудничества.

Обсуждение вопроса активно продолжается с тех пор, как летом 2017 года председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на Форуме регионов двух стран в Москве высказалась за отмену роуминга.  После этого идею одобрил президент республики Беларусь Александр Лукашенко.

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