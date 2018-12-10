Россия и Беларусь планируют отменить роуминг в 2019 году

Россия и Беларусь прорабатывают возможную отмену роуминга в будущем году. Об этом рассказал заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин.

"По итогам совещания в начале декабря 2018 года с участием антимонопольных ведомств и министерств связи, а также операторов связи наших стран мы договорились, что в 2019 году вопрос отмены роуминга в Союзном государстве Беларусь - Россия должен быть решен", - сказал Анатолий Голомолзин в интервью РИА Новости.

По его словам, вопрос отмены роуминга обсуждается и на всем пространстве ЕАЭС, в рамках "пятерки" стран. Отказ от роуминга повлиял бы не только на развитие цифровой среды, но и непосредственно на укрепление экономического сотрудничества.

Обсуждение вопроса активно продолжается с тех пор, как летом 2017 года председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на Форуме регионов двух стран в Москве высказалась за отмену роуминга. После этого идею одобрил президент республики Беларусь Александр Лукашенко.