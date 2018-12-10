Россияне смогут управлять своим цифровым профилем

Ростелеком работает над "цифровым профилем" для россиян, который даст возможность управлять своими данными. Он создается в рамках программы "Цифровая экономика", пояснили "РГ" в Ростелекоме.

Разработка позволит передавать по запросу или отзывать свои данные, а также обеспечить удобный, прозрачный и безопасный обмен ими между гражданами, государством и бизнесом. Профиль с одной стороны упростит доступ к информации, а с другой - улучшит клиентский опыт при использовании коммерческих и государственных услуг.

Цифровой профиль будет создаваться при участии государственных органов, которые управляют наиболее востребованными данными о гражданах, отметили в госкомпании.