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10.12.2018 10:26
Рубрика: Digital

Россияне смогут управлять своим цифровым профилем

Текст: Татьяна Шадрина

Ростелеком работает над "цифровым профилем" для россиян, который даст возможность управлять своими данными. Он создается в рамках программы "Цифровая экономика", пояснили "РГ" в Ростелекоме.

Фото: Пресс-службы ФИС (Федерация интеллектуальной собственности)
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Разработка позволит передавать по запросу или отзывать свои данные, а также обеспечить удобный, прозрачный и безопасный обмен ими между гражданами, государством и бизнесом. Профиль с одной стороны упростит доступ к информации, а с другой - улучшит клиентский опыт при использовании коммерческих и государственных услуг.

Цифровой профиль будет создаваться при участии государственных органов, которые управляют наиболее востребованными данными о гражданах, отметили в госкомпании.

Digital Технологии Экономика Отрасли Связь Компании Связь Ростелеком
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