Украина засекретила приказ кораблям ВМС идти через Керченский пролив

Приказ боевым катерам и буксиру украинских ВМС идти через Керченский пролив 25 ноября был на днях засекречен распоряжением командования ВМС Украины. Об этом 10 декабря сообщает агентство "Украинские новости".

В документе за подписью командующим ВМС Украины адмиралом Игорем Воронченко сказано, что информация о приказе содержит государственную тайну.

Два катера, "Бердянск" и "Никополь" вместе с буксиром "Яны Капу" 25 ноября попытались пройти через Керченский пролив, но были задержаны российскими кораблями.

Позднее президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море "провокацией" со стороны Киева и отметил, что среди членов украинских кораблей были сотрудники СБУ.