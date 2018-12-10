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10.12.2018 15:36
Рубрика: Общество

В Англии раскопали древнюю могилу "вампира"

Текст: Денис Передельский
Фото: David Keys / The Independent Фото: David Keys / The Independent
Фото: David Keys / The Independent

В Великобритании археологи при раскопках возле йоркширского города Поклингтон обнаружили два довольно странных погребения железного века.

Как сообщает The Independent, оба захоронения относятся к III веку до нашей эры. В одной из могил был обнаружен скелет человека, скончавшегося в возрасте 17-25 лет. По мнению ученых, его смерть была вызвана естественными причинами.

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Однако то, что произошло с ним после смерти, не было таким уж естественным. Детальный осмотр скелета показал, что тело умершего было проткнуто девятью копьями - пятью с железными наконечниками и четырьмя с костяными.

Кроме того, по лбу его ударили каким-то тяжелым деревянным предметом, вероятно, дубиной. При этом сама могила и найденные в ней вещи говорят о том, что погребенный был уважаемым человеком, знатным воином. Возможно, его убили "повторно", чтобы превратить его естественную смерть в гибель воина.

Ученые выдвинули и вторую гипотезу. Согласно ей умерший мог считаться настолько опасным человеком, что его труп нуждался в "повторном" ритуальном убийстве, как это упоминается в легендах о вампирах. В пользу данной версии говорит то, что копья были оставлены в теле.

Что касается второго захоронения, то в нем были найдены останки человека, умершего в возрасте 60-70 лет. Примечательно, что он был похоронен в колеснице, запряженной двумя лошадьми.

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