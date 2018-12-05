В Лондоне нашли останки загадочно погибшего мужчины

В Великобритании археологи при раскопках на месте строительства туннеля обнаружили останки средневекового мужчины, обстоятельства и причину смерти которого не удалось установить.

Как сообщает National Geographic, речь идет не о захоронении. Скелет был найден на берегу реки Темзы. Предварительный анализ показал, что мужчина скончался в конце XV века.

При раскопках археологи не нашли признаков того, что мужчина был похоронен в соответствии с погребальным ритуалом. Скелет лежал лицом вниз. Правая рука согнута над головой, а левая подвернута под тело.

Удивило ученых и то, что на ноги покойного были надеты высокие кожаные сапоги - ботфорты, которые неплохо сохранились.

"Крайне редко удается вообще найти какую-либо обувь конца XV века, - говорит Бет Ричардсон из Музея археологии Лондона. - Ботфорты же в то время были очень дорогими и высоко ценились. Поэтому не существовало практики хоронить покойных в такой обуви".

Археологи выдвинули несколько гипотез о судьбе погибшего. По их мнению, ботфорты косвенно указывают на его статус - он мог быть рыбаком или моряком. Хотя обувь могла быть им и украдена.

Причину смерти установить не удалось. Возможно, мужчина погиб, утонув в реке или увязнув в топкой прибрежной грязи.

Археологи отмечают, что 500 лет назад в этом месте на берегу Темзы находилось много причалов, складов, мастерских и таверн.