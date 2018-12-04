На острове монахов-отшельников нашли загадочную могилу

Команда археологов при проведении раскопок на нормандском острове Гернси обнаружила странное 400-летнее захоронение, в котором был погребен неизвестный мужчина без кистей рук.

Как сообщает Live Science, открытие было сделано на побережье Гернси - одном из Нормандских островов. Археологи раскопали захоронение, в котором находился человеческий скелет без кистей рук.

Предварительно установлено, что это был мужчина, умерший в XVI или XVII веке. Об этом свидетельствуют остатки мужской одежды, найденные в захоронении, в частности, пуговицы.

Известно, что в средневековье на острове жили монахи-отшельники. Поначалу ученые думали, что в могиле покоится один из них. Они предположили, что умерший мужчина страдал от страшного заболевания - проказы. Это объяснило бы отсутствие кистей.

Однако дальнейшее изучение показало, что погребенный в могиле человек, вероятно, попал на остров позже - в тот период, когда монахи его уже покинули.

"Рабочая гипотеза заключается в том, что это было тело утопленника, возможно моряка, которое выбросило на берег, - говорит государственный археолог острова Гернси Фил де Джерси. - Вероятно, местные жители похоронили его в том месте, где обнаружили тело, в соответствии с христианскими традициями".

К слову, в 2017 году на этом же острове неподалеку от обнаруженной могилы было найдено еще более странное средневековое захоронение, в котором находились останки дельфина.