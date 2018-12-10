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10.12.2018 07:00
Рубрика: Дороги

В городах может появиться бронирование парковок

Текст: Ирина Жандарова
В российских городах может появиться возможность бронирования парковочного места, рассказал в интервью "Российской газете" замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

"Конечно, этот сервис не так прост. Должно быть ограничивающее устройство, которое заблокирует въезд на парковочное место для всех остальных", - рассказал он.

Фото: Сергей Михеев
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Эта функция поможет горожанам зарезервировать место рядом, к примеру, с театром, или с парком, куда родители приехали с детьми и колясками, и им неудобно парковаться далеко.

К тому же это позволит городским властям легко освободить парковочные места, если нужно произвести уборку или ремонт улиц.

В Китае в ряде городов уже можно забронировать парковочное место онлайн, отметил Андрей Чибис.

Полную версию интервью с замминистра строительства и ЖКХ Андреем Чибисом читайте в ближайших номерах "Российской газеты".

#дороги