В городах может появиться бронирование парковок

В российских городах может появиться возможность бронирования парковочного места, рассказал в интервью "Российской газете" замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.

"Конечно, этот сервис не так прост. Должно быть ограничивающее устройство, которое заблокирует въезд на парковочное место для всех остальных", - рассказал он.

Эта функция поможет горожанам зарезервировать место рядом, к примеру, с театром, или с парком, куда родители приехали с детьми и колясками, и им неудобно парковаться далеко.

К тому же это позволит городским властям легко освободить парковочные места, если нужно произвести уборку или ремонт улиц.

В Китае в ряде городов уже можно забронировать парковочное место онлайн, отметил Андрей Чибис.

Полную версию интервью с замминистра строительства и ЖКХ Андреем Чибисом читайте в ближайших номерах "Российской газеты".