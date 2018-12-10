В Госдуме назвали последствия разрыва договора о дружбе Украины и РФ

Разрыв договора о дружбе Украины с Россией и другие действия украинского президента Петра Порошенко носят вызывающий и одиозный характер, провоцирующий западных политиков на определенные высказывания в отношении РФ. Об этом заявил в беседе с RT зампред комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Виктор Водолацкий.

Он уверен, что Порошенко уже не может нанести большего вреда отношениям двух стран, чем то, что он сегодня сделал. Напомним, ранее стало известно, что украинский лидер подписал закон о прекращении договора о дружбе двух стран. Действие документа прекращается с 1 апреля 2019 года.

"Этот договор, который прекращает свое существование, уже не влияет на международные отношения двух государств. Он нанесет вред гражданам Украины и России, которые имеют родственные связи в одной и другой стране. А таких у нас очень много. Порошенко разрушил все и в очередной раз показывает Западу, что выполняет все установки", - резюмировал депутат.