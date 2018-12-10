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10.12.2018 07:16
Рубрика: В мире

В Иране показали уникальный беспилотник собственного производства

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)

В Иране состоялась демонстрация первого разработанного в стране беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с отсутствующим килем, сообщило агентство IRNA.

Фото: Станислав Хамдохов/ РГ Фото: Станислав Хамдохов/ РГ
Фото: Станислав Хамдохов/ РГ

По его данным, особенностью разработки, над созданием которой трудились конструкторы военно-промышленного комплекса ИРИ, является управление посредством изменения вектора тяги двигателей. В то время как другие БПЛА управляются с помощью киля, элеронов и закрылков.

Разработчики иранского беспилотника утверждают, что его двигатели способны изменять не только вектор, но и мощность тяги.

Новый аппарат оснащен системой распознавания целей на большом расстоянии и может противодействовать радиоэлектронным помехам потенциального противника.

Сообщается, что в настоящее время иранские инженеры работают над созданием беспилотника с вертикальным взлетом.

Напомним, в конце ноября командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана бригадный генерал Амир-Али Хаджизаде сообщил, что в распоряжении иранских вооруженных сил имеется несколько "трофейных" разведывательных дронов США, включая суперсовременный американский беспилотник MQ-9 Reaper. В Тегеране ранее заявляли, что намерены копировать технологии БПЛА иностранного производства и запускать в производство аналоги собственной разработки.

В мире Ближний Восток Иран
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