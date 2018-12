В Китае запретили продавать старые iPhone

Китайские власти запретили компании Apple продавать на территории КНР старые модели iPhone. Такое решение вынес суд города Фучжоу.

Запрет распространяется на модели iPhone 6s и iPhone 6s Plus, iPhone 7 и iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone Х (с оговорками его тоже можно назвать старым). Ограничение продаж связано с нарушением дочерними компаниям Apple в Китае патентов из портфеля Qualcomm.

По данным производителя микропроцессоров, компания из Купертино нарушила патенты, связанные с возможностью редактирования фотографий и с управлением приложениями на сенсорном экране.

Как отмечает издание Financial Times, под запрет не попадают новые модели смартфонов Apple - iPhone XS, XS Max и XR. Они еще не появились на китайском рынке, когда был подан иск Qualcomm.

Стоит отметить, что "патентная война" между Apple и Qualcomm продолжается уже около двух лет - с того момента, как яблочный гигант перешел на использование в своих гаджетах чипов собственного производства.