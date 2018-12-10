В Кремле уличили Киев в неуважении к украинцам

В Кремле выразили сожаление в связи с тем, что Украина не продлила договор о дружбе с Россией.

"Очевидно одно: вряд ли это можно расценивать как шаг в интересах украинцев - тех самых украинцев, с которыми нас связывают узы родственных, братских отношений, несмотря ни на что", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Можно выразить только сожаление в связи с тем, что украинское руководство принимает такие опрометчивые решения, - сказал представитель Кремля. - С нашей точки зрения, это проявление неуважения к своему собственному народу, к его интересам".