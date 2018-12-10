В Осло вручили Нобелевскую премию мира

В Осло 10 декабря состоялась торжественная церемония вручения Нобелевской премии мира 2018 года. Ее вручили конголезскому гинекологу, кавалеру французского Ордена Почетного легиона Денису Муквеге и иракской правозащитнице, послу доброй воли управления ООН по наркотикам и преступности Наде Мурад, сообщает ТАСС.

Имена лауреатов стали известны еще в начале октября этого года. Они были удостоены премии за их усилия против использования сексуального насилия как оружия в вооруженных конфликтах.

Председатель нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен назвала символичным тот факт, что премия вручается в день, "когда мир празднует 70-летие Всемирной декларации прав человека, где прописаны равные права для женщин и мужчин, а "сексуальное насилие является нарушением этих фундаментальных прав".

Напомним, церемония вручения премии прошла в рамках Дней мира в Осло, которые стартовали 5 декабря и продлятся до среды, 12 декабря. Помимо вручения Нобелевской премии мира в это время в Осло также проходят показы фильмов и семинары, которые затрагиваю темы терроризма и войны. Отмечается, что на торжественной церемонии вручения премии присутствовали члены норвежского правительства и королевской семьи.