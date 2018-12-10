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10.12.2018 14:50
Рубрика: Культура

В Швеции вручили альтернативную Нобелевскую премию по литературе

Текст: Анна Шарова
Фото: TT News Agency/ Christine Olsson/ via REUTERS Фото: TT News Agency/ Christine Olsson/ via REUTERS
Фото: TT News Agency/ Christine Olsson/ via REUTERS

Премия Новой академии в области литературы за 2018 год была присуждена французской писательнице гваделупского происхождения Мариз Конде на торжественной церемонии в Стокгольме.

"Конде - великая старушка французско-карибской литературы. Волшебный рассказчик с уникальным голосом. В своих работах она описывает разрушительные действия колониализма и постколониального хаоса на языке точном и одновременно подавляющем", - так описали лауреата премии на сайте Новой академии.

Фото: REUTERS
Нобелевская неделя открыла человечеству инновации, формирующие будущее

В мае этого года Шведская академия наук приняла решение не оглашать список лауреатов Нобелевкой премии по литературе. Этот экстраординарный шаг был принят на фоне сексуального скандала, связанного с Жан-Клодом Арно. Скандал подорвал доверие к авторитету Нобелевской премии по литературе.

Шведская журналистка Александра Паскалиду с помощью более чем 100 выдающихся деятелей культуры Швеции собрали Новую Академию и учредили свой собственный приз по литературе. В телефонном интервью газете The New York Times журналистка сказала: "Я просто подумала: "Почему авторы должны платить цену за этот беспорядок?" Александра Паскалиду также сообщила, что приз не пытался заменить Нобелевскую премию. На самом деле, организаторы распустят академию после церемонии этого года.
 

Культура Литература В мире Европа Швеция Итоги 2018 года
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