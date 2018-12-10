В Швеции вручили альтернативную Нобелевскую премию по литературе

Премия Новой академии в области литературы за 2018 год была присуждена французской писательнице гваделупского происхождения Мариз Конде на торжественной церемонии в Стокгольме.

"Конде - великая старушка французско-карибской литературы. Волшебный рассказчик с уникальным голосом. В своих работах она описывает разрушительные действия колониализма и постколониального хаоса на языке точном и одновременно подавляющем", - так описали лауреата премии на сайте Новой академии.

В мае этого года Шведская академия наук приняла решение не оглашать список лауреатов Нобелевкой премии по литературе. Этот экстраординарный шаг был принят на фоне сексуального скандала, связанного с Жан-Клодом Арно. Скандал подорвал доверие к авторитету Нобелевской премии по литературе.

Шведская журналистка Александра Паскалиду с помощью более чем 100 выдающихся деятелей культуры Швеции собрали Новую Академию и учредили свой собственный приз по литературе. В телефонном интервью газете The New York Times журналистка сказала: "Я просто подумала: "Почему авторы должны платить цену за этот беспорядок?" Александра Паскалиду также сообщила, что приз не пытался заменить Нобелевскую премию. На самом деле, организаторы распустят академию после церемонии этого года.

