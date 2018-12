Видео: Энди Серкис играет премьер-министра Великобритании Голлума

В Сети энергично набирает просмотры мрачное пародийно-сатирическое видео, в котором 54-летний актер и режиссер Энди Серкис изображает премьер-министра Великобритании Терезу Мэй.

Причем делает это в манере своего самого прославленного персонажа - Голлума, экс-хоббита из "Властелина колец", со всей его мимикой и, естественно, змеиным голосом.

Ролик, вчера размещенный на YouTube-аккаунте WE WANTS IT ("Мы этого хотим"), посвящен выходу Британии из Евросоюза и обыгрывает знаменитый монолог Голлума. Где вместо "моя прелесть" актер произносит, смотря на документ о выходе, "мой Brexit".

И далее, делая отсылки к раздвоению личности сказочного персонажа, обсуждает со своей "второй половиной" предполагаемые плюсы и минусы решения. Например, с одной стороны - восстановление контроля над границами и законами, с другой - возможное падение уровня жизни.

Уточнено, что видео - часть кампании People's Vote, авторы которой предлагают провести новый референдум и пересмотреть необходимость Brexit (что не устраивает "Голлума").

Проект соглашения о выходе Великобритании из ЕС обнародован 14 ноября. Согласно ему, страна покинет союз 29 марта следующего года.

Голлум (или Горлум, ранее - Смеагол или Смеагорл) - один из ключевых персонажей "Хоббита" и "Властелина колец", жертва Кольца.

