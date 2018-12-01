Видео: лысая Кара Делевинь показала Голлума

26-летняя британская модель и актриса Кара Делевинь, Чародейка из "Отряда самоубийц", шокировала подписчиков, выложив в Instagram видео, где предстает с до синевы выбритой головой и аутентичными ужимками Голлума, шипя и кривляясь произнося главную фразу фэнтезийного персонажа - "Моя прелесть!".

"Никак не могу понять, отчего я до сих пор одна", - юмористически гласит подпись к ролику.

За сутки видео посмотрели более десяти миллионов раз, а в комментариях - вакханалия. Сводящаяся в вопросу: "Это что вообще было?". Многие юзеры признаются, что увиденное - реально страшно, теперь они вряд ли смогут заснуть ночью и ругаются матом.

К слову, заявление насчет одиночества не соответствует истине. Модель, известная бисексуальная сердцеедка, этим летом расставшаяся с Пэрис Джексон, дщерью покойного "короля поп-музыки" Майкла Джексона, с августа состоит в греховной связи с американской актрисой Эшли Бенсон (Ханна из сериала "Милые обманщицы").

Кара Джоселин Делевинь родилась в 1992-м в Хаммерисмите, Лондон. Девушка - одна из самых стильных в фэшн-индустрии в возрасте до 45 лет, по мнению журнала Vogue. В рейтинге "50 супермоделей мира" профильного портала Models.com входит в первую пятерку.

Снялась в "Анне Карениной" Джо Райта - княжна Сорокина, лентах "Лицо ангела", "Бумажные города", опять у Райта в картине "Пэн: Путешествие в Нетландию" (приквел сказки, сыграла там русалку), "Влюбленные дети", "Тюльпанная лихорадка", "Валериан и город тысячи планет", "Лондонские поля".