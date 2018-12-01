Новости

Умер один из отцов минимализма в искусстве Роберт Моррис 17:50
Дом актера криминальных сериалов забросали банками с краской 30.11.2018
Вдова Игоря Талькова отреагировала на задержание сына полицией 30.11.2018
Сергей Шнуров пообещал приехать на Украину в старости 30.11.2018
Создатели "Битвы экстрасенсов" ответили на обвинение в продажности 30.11.2018

Видео: лысая Кара Делевинь показала Голлума

Мировое кино
    01.12.2018, 18:55
Текст:   Олег Усков

26-летняя британская модель и актриса Кара Делевинь, Чародейка из "Отряда самоубийц", шокировала подписчиков, выложив в Instagram видео, где предстает с до синевы выбритой головой и аутентичными ужимками Голлума, шипя и кривляясь произнося главную фразу фэнтезийного персонажа - "Моя прелесть!".

"Никак не могу понять, отчего я до сих пор одна", - юмористически гласит подпись к ролику.

За сутки видео посмотрели более десяти миллионов раз, а в комментариях - вакханалия. Сводящаяся в вопросу: "Это что вообще было?". Многие юзеры признаются, что увиденное - реально страшно, теперь они вряд ли смогут заснуть ночью и ругаются матом.

К слову, заявление насчет одиночества не соответствует истине. Модель, известная бисексуальная сердцеедка, этим летом расставшаяся с Пэрис Джексон, дщерью покойного "короля поп-музыки" Майкла Джексона, с августа состоит в греховной связи с американской актрисой Эшли Бенсон (Ханна из сериала "Милые обманщицы").

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Cara Delevingne (@caradelevingne)

Кара Джоселин Делевинь родилась в 1992-м в Хаммерисмите, Лондон. Девушка - одна из самых стильных в фэшн-индустрии в возрасте до 45 лет, по мнению журнала Vogue. В рейтинге "50 супермоделей мира" профильного портала Models.com входит в первую пятерку.

Снялась в "Анне Карениной" Джо Райта - княжна Сорокина, лентах "Лицо ангела",  "Бумажные города", опять у Райта в картине "Пэн: Путешествие в Нетландию" (приквел сказки, сыграла там русалку), "Влюбленные дети", "Тюльпанная лихорадка", "Валериан и город тысячи планет", "Лондонские поля".

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Много фото: названа самая стильная россиянка 30.11.2018
Сын Игоря Талькова рассказал о своем задержании полицией 30.11.2018
В Москве сын Игоря Талькова задержан по подозрению в пьяном вождении 30.11.2018
Телекомикс "Проповедник" продлен на четвертый сезон 30.11.2018
⧣ видео
Фото: instagram.com/ razin_andrei_lm
Создатель "Ласкового мая" будет продюсировать 16-летнюю дочь Осина 17:59
Сильвестр Сталлоне: Пора проститься с Рокки 29.11.2018
Видео: дочь Салтыковой сняла откровенный клип, где ею подметают пол 28.11.2018
⧣ фото
Фото: twitter.com/ LeaKThompson
Умерла сценарист "Индианы Джонса" и "Звездных войн" Глория Кац 29.11.2018
Фото: Квентин Тарантино впервые женился 29.11.2018
Из группы Serebro ушли все участницы 28.11.2018
⧣ Соединенное Королевство
Фото: youtube.com/ BBC
Вышел мрачный трейлер нового сезона "Лютера" с Идрисом Эльбой 29.11.2018
Нэд Старк и кхал Дрого вернутся в "Игру престолов" 29.11.2018
Элтон Джон отменил концерт за несколько минут до начала из-за болезни 28.11.2018