Видео: Монеточка призналась в любви к песням Шнурова и спела басом

Актуальная двадцатилетняя российская исполнительница и автор песен Монеточка (Елизавета Гырдымова) стала гостьей телешоу "Первого канала" "Вечерний Ургант".

Программа, где Лиза представлена как "главное открытие года", размещена на YouTube-канале "Урганта". И в ней, в частности, можно наблюдать эксперимент, в ходе которого ведущий предложил Монеточке не быть столь нежной в вокальном плане. Ургант и Лиза вдохнули из любезно предложенных ассистентом шариков гексафторид серы - или элегаз. Который, в отличие от гелия, не повышает, а понижает голос.

После чего Ургант заговорил зловещим басом, а Монеточка пропела куплеты из своих произведений ломаным баритоном с басовыми элементами.

Впрочем, гелий тоже был - для контраста: далее Лиза пропела мультяшным голоском куплет из своего шлягера "90" - на предложение Ивана не нагнетать. Поскольку исполнить песню про массовые убийства людей и беготню по улицам голышом под элегазом - это перебор (Монеточка использовала термин "крипово").

Отметим, что еще одним гостем шоу стал наставник конкурса "Голос" Сергей Шнуров. На что Монеточка сообщила, что ее папа - большой энтузиаст творчества "Ленинграда", так что Монеточка "первые песен сто" группировки с младенчества знает наизусть.

"Какие прекрасные дети растут на наших песнях", - отметил Шнуров.

Ранее сообщалось, что вдова режиссера Алексея Балабанова отнеслась к оммажам Монеточки на дилогию "Брат" без понимания.