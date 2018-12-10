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10.12.2018 15:33
Рубрика: Российский автопром

Видео: На что способен УАЗ "Патриот" с уникальной подвеской

Текст: Валерий Карташов

Ульяновский внедорожник УАЗ "Патриот" оснастили уникальной гидравлической передней подвеской и полностью новой передней частью.

Опытный образец внедорожника внешне практически ничем не отличается от серийного экземпляра за исключением нескольких деталей. Для возможности установки оригинальной подвески потребовалось дополнительное место в подкапотном пространстве.

Фото: Пресс-служба УАЗа
УАЗ "Патриот" с "автоматом": придется еще подождать

В результате чего пришлось удлинить передок автомобиля на 200 мм. Осуществить это удалось за счет заново изготовленных по технологии 3D-печати передних крыльев, капота и решетки радиатора.

Новая российская система способна в разы улучшить и не без того легендарную проходимость "Патриота" на бездорожье. Оригинальная гидравлическая передняя подвеска состоит из двух рычагов (верхнего и нижнего), вала на подшипниках и пары гидроцилиндров. Особенность конструкции - в возможности ее раздельного, равномерного управления одним из гидроцилиндров, меняется положение верхней балки - это позволяет как увеличивать, так и снижать клиренс автомобиля. Плюс повышается комфорт при движении по пересеченной местности и обеспечивается полный контроль за боковыми кренами.

Кроме того, в условиях бездорожья новая система поможет избежать не даст сесть на "брюхо". Ведь за считанные секунды можно увеличить дорожный просвет до 130 мм.

Фото: https://twitter.com/CarsVehicles/
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Система имеет внедорожный и трассовый режимы работы. В первом случае - благодаря снятию фиксации балансира, подвеска становится мягкой. Но есть одно условие - не превышать разрешенную скорость движения "внедорожного" режима в 80 км/ч. На "шоссейном" варианте балансир фиксируется и внедорожник становится стандартным "Патриотом".

Примерная стоимость комплекта переделки составляет 800 тысяч рублей.

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#УАЗ