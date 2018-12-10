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10.12.2018 12:25
Рубрика: Видео

Видео: Сумеет ли "Нива" утащить на буксире многотонную фуру

Текст: Вадим Давыденко

Размер не всегда имеет значение. Малыш Давид нет-нет да побивает могучего Голиафа, жалкая кучка спартанцев задает легендарную трепку армии Ксеркса, а крохотная "Нива" волочит за собой грузовик, весящий в разы больше нее. Впрочем, давайте по порядку.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Где и когда это произошло - по видео трудно понять. Сначала видно, как неподвижная фура монументально нависает над миниатюрным внедорожником, как яростно крутятся задние колеса "Нивы", и кажется, что всё явственнее чувствуется запах сгорающего сцепления и нервной системы водителя.

Но через пару секунд происходит то, что и должно произойти: громадный грузовик трогается с места и безропотно ползет туда, куда волочит ее за собой трудяга-внедорожник. "Нива - сила" резюмирует за кадром автор данного видео, и мы с удовольствием с ним согласимся: еще какая сила!

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