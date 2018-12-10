Врачам и учителям запретят брать подарки

Врачам и учителям в России могут запретить принимать подарки, как это запрещено делать российским чиновникам. Об этом сообщили "РГ" в Минтруде России.

В ведомстве уточнили, что законопроект на этот счет поддержан правительственной комиссией по законопроектной деятельности и внесен в Государственную думу.

Впрочем, в случае принятия законопроекта будет сделано маленькое исключение - принимать цветы и канцелярию по-прежнему будет можно. О людях, которые пытаются подарить подарки и таким образом склоняют их к коррупции, врачи и учителя должны будут сообщить руководству.

Цель законопроекта - сформировать единообразные подходы к установлению различными организациями антикоррупционных запретов и обязанностей.