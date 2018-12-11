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Актриса Анастасия Юргенсон стала жертвой аферистов

ТВ и сериалы
    11.12.2018, 12:55
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

46-летняя российская актриса театра и кино, режиссер Анастасия Юргенсон стала жертвой мошенников, которые украли с её банковской карты 426 тысяч рублей. Про инцидент артистка рассказала через социальные сети.

По словам Юргенсон, аферисты действовали по известной схеме: позвонили с номера банка и представились "службой безопасности" учреждения. После чего актриса лишилась названной суммы. 

Отметив, что ранее преступники попытались провернуть подобное с ее счетом в другом банке, но получили отпор - "банк тут же заблокировал все мои карты, не отдав злоумышленникам ни единого рубля", вспоминает Анастасия с благодарностью. 

Призывая: "Просьба максимальный репост, будьте осторожны, лучше решайте все проблемы лично. Схемы обмана растут как грибы, а надежная защита есть у единиц".

Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
Виктор Дробыш и Настасья Самбурская подверглись шантажу и угрозам

В комментариях другие жертвы горестно делятся случаями аналогичного содержания.

Известно, что артистка обратилась с заявлением к правоохранителям и в настоящее время в органах устанавливают причины и все обстоятельства произошедшего.

Анастасия Юргенсон родилась 25 июня 1972 года. В 1996-м закончила ГИТИС (РАТИ). Актриса Театра кукол имени Сергея Образцова.

Снялась в фильмах и сериалах "Сыщик с плохим характером", "Шутка ангела", "Долгое прощание", "След", "Иванов".

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