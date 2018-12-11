Певцов шел к Высоцкому тридцать лет

Народный артист России Дмитрий Певцов и его "ПевцовЪ-Оркестр" выступят 24 декабря в московском Театре на Таганке с концертом, посвященным 80-летию Владимира Высоцкого.

Дмитрий Певцов: Мы будем выступать на сцене Театра на Таганке с концертом "Баллада о Высоцком" - на той самой сцене, где играл Владимир Семенович, - рассказал артист. - Я мечтал об этом многие годы. Я с первого дня, как услышал Высоцкого, был ошарашен его творчеством.

Подражал ему во всем. Я пытался ходить, как Высоцкий, петь, как Высоцкий. А на гастролях в Югославии пытался "орать", как Высоцкий. И вот в этом году я записал очень дорогой мне альбом-посвящение "Баллада о Высоцком". Параллельно на виниле вышли десять композиций барда, хотя в репертуаре "ПевцовЪ-Оркестра" их гораздо больше. Я шел к этому больше тридцати лет: отдать вещественное воплощение моей любви к великому русскому поэту.

Кто будет участвовать в концерте?



Дмитрий Певцов: Вместе с "Дроздов-командой" (смеется) в концерте примет участие заслуженная артистка России Екатерина Гусева. Меня поразило, как она спела "Прерванный полет". Я не думал, что женщина способна спеть эту песню так!

Войдет ли спектакль в репертуар театра?



Дмитрий Певцов: Если понравится директору театра Ирине Апексимовой, думаю, что да.

Как вы относитесь к тому, что аэропорт в Магадане будет носить имя Владимира Высоцкого? Ведь бард там никогда не был.



Дмитрий Певцов: Как сказала одна жительница Магадана: "А он отсюда и не уезжал".

У вас есть любимая песня Высоцкого?



Дмитрий Певцов: "Мой друг уехал в Магадан..."

Участвовал ли ваш сын Елисей в записи диска?



Дмитрий Певцов: Да, участвовал, но его аккомпанемент, к сожалению, не вошел в окончательный вариант.

Вы возглавляли жюри ежегодного Всероссийского фестиваля семейных любительских театров "Сказка приходит в твой дом". В нем, кстати, активно участвуют и белорусские самодеятельные театры. Каковы ваши впечатления от фестиваля?



Дмитрий Певцов: Театральный фестиваль "Сказка приходит в твой дом" нередко называют фестивалем хендмейда - фестивалем "ручной работы". А все потому, что всей семьей к нему придумываются пьесы, делаются костюмы, реквизит и декорации. Каждый театральный коллектив здесь - семья в прямом смысле этого слова. Главное условие фестиваля - участие нескольких поколений в одной постановке. Это великое, доброе дело, и я всегда готов участвовать в нем. А любительские театры - от слова "любить".

В 2014 году вы вместе с группой "Кар Туш" выступали в Беларуси.



Дмитрий Певцов: Я давно и часто бываю в Беларуси. В 2009 году снялся в фильме белорусского режиссера Александра Ефремова "Снайпер" - о событиях под Сталинградом в 1942 году.