Древняя жвачка сохранила ДНК людей возрастом 8000 лет

Международная команда археологов в сотрудничестве с генетиками сумела выделить из древнейшей растительной жвачки ДНК охотников-собирателей, живших около 8000 лет назад.

Как сообщает Science, еще в конце 1980-х годов группа шведских археологов раскопала яму на месте раскопок под названием Хасеби Клев. В ней были обнаружены около ста небольших фрагментов, на которых остались четкие отпечатки зубов. Исследователи изучили их.

Химический анализ показал, что это были кусочки древесной смолы, доведенной до клейкой массы. Древние люди добывали деготь из березы, нагревали его на огне, чтобы он стал мягче, а затем жевали. Полученную жвачку использовали при изготовлении оружия и инструментов, крепя с ее помощью заостренные камни к деревянным и костлявым рукоятям.

На остатках смолы, возраст которой составляет около 8000 лет, был обнаружен и генетический материал - остатки слюны. Всего удалось выделить и расшифровать ДНК трех разных людей. Ими оказались взрослые женщина и мужчина, а также ребенок, которому, предположительно, было всего пять лет.

"Это так удивительно - нам удалось получить ДНК от чего-то такого, что люди жевали тысячи лет назад", - говорит соавтор работы Лиза Матисо-Смит, молекулярный антрополог из Университета Отаго (Новая Зеландия).