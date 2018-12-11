Эксперт уточнил, насколько вырастут зарплаты после увеличения МРОТ

Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 11 280 рублей с 1 января 2019 года позволит поднять зарплаты низкооплачиваемым категориям работников, к которым, в частности, относятся и люди, работающие в бюджетных структурах. То есть всем тем людям, которые получают зарплату как раз на уровне минимального размера оплаты труда. Это, например, нянечки, санитарки, вахтеры, персонал столовых и так далее.

Об этом "Российской газете" рассказал проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

Напомним, что сегодня Госдума в третьем, окончательном чтении, приняла закон о повышении МРОТ с 1 января 2019 года. Он устанавливается в сумме 11 280 рублей в месяц, что составляет 100 процентов величины прожиточного минимума трудоспособного населения России за второй квартал 2018 года.

Последний раз МРОТ повышался с 1 мая 2018 года - до 11 163 рубля в месяц. Таким образом, повышение составит 117 рублей. Отмечается, что это позволит обеспечить рост зарплат около 3,7 млн работников.

По словам Александра Сафонова, основной части бюджетников зарплата индексируется вне зависимости от величины МРОТ. Индексация происходит обычно в сентябре.

Так, в следующем году врачам, учителям, преподавателям вузов, научным сотрудникам и работникам культуры с 1 сентября зарплаты повысят на 6 процентов.