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11.12.2018 12:02
Рубрика: Экономика

Госдума повысила МРОТ с 1 января

Текст: Татьяна Замахина
С начала 2019 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) поднимется до уровня прожиточного минимума - 11 280 рублей. Законопроект об этом принят Госдумой в окончательном чтении.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

МРОТ повышается с 1 января 2019 года до 11 280 рублей в месяц, что составляет 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в РФ за второй квартал 2018 года. Рост составит 117 рублей и коснется зарплат около 3,7 млн работников.

Фото: depositphotos.com
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Как сообщили в Госдуме, дополнительные расходы предприятий в связи с нововведением составят 13,7 млрд рублей.

Напомним, что механизм ежегодного повышения МРОТ до прожиточного минимума был введен в декабре прошлого года. Поправки об этом были приняты по инициативе президента и стали кардинальным решением, за которое долгие годы боролись профсоюзы. После этого было решено ежегодно пересматривать "минималку", исходя из прожиточного минимума за второй квартал года, предшествующего установлению МРОТ. Цифра в 117 рублей средняя, ведь с учетом применения районных коэффициентов и процентных надбавок к зарплате МРОТ может вырасти и больше - вплоть до 351 рубля в Чукотском автономном округе.

Последнее повышение МРОТ было в мае этого года.

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