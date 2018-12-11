Глава Росгвардии подал иск к Навальному на миллион рублей

Директор Росгвардии Виктор Золотов подал иск на миллион рублей о защите чести, достоинства и деловой репутации к Алексею Навальному.

Как подчеркнул в разговоре с ТАСС адвокат Шота Горгадзе, в случае присуждения Люблинским судом денег, они будут направлены в один из детских домов.

Золотов в исковом заявлении просит признать сведения, распространенные Навальным, несоответствующими действительности.

Напомним, что в середине сентября Золотов записал видеообращение, в котором ответил на утверждения Фонда борьбы с коррупцией о якобы имевших место нарушениях в ведомстве. В частности, Золотов коснулся темы питания личного состава. По его словам, ситуация с некорректными ценами говорит лишь о недобросовестных поставщиках и коррупционерах.

Кроме того, глава Росгвардии коснулся вопроса декларирования своих доходов. "Я действительно небедный человек", - признал Золотов, добавив, что в своей жизни успел отслужить в армии, поработать на производстве, побыть ударником коммунистического труда и заняться бизнесом.

В конце своего обращения директор ведомства вызвал Алексея Навального "на дуэль".