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11.12.2018 19:10
Рубрика: Внутренняя политика

Госдума приняла поправки о борьбе с "серым" техосмотром

Текст: Татьяна Замахина
Госдума принимает меры против "серого" техосмотра. Он должен будет осуществляться под запись, а для нарушителей повышаются штрафы. Поправки о реформе ТО прошли первое чтение.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Инициатива предложена в целях борьбы с практикой массового оформления диагностических карт без реального проведения техосмотра.

Фото: РИА Новости
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Это приводит к росту числа дорожно-транспортных происшествий, считают в Кабмине.

Одно из нововведений - фото- и видеофиксация техосмотра, что позволит достоверно устанавливать факт его проведения. Карты при этом нужно будет оформлять в электронном виде (с электронной подписью техэксперта).

В законопроекте предлагается разделить контроль за соблюдением правил. В введении Российского союза автостраховщиков остается контроль за исполнением требований аккредитации. А контроль именно за соблюдением установленных правил проведения технического осмотра будет осуществляться МВД России.

Как пояснил заместитель министра экономического развития Савва Витальевич Шипов, базовый законопроект предполагается рассмотреть на заседании 13 декабря, пока же на рассмотрение Госдумы вынесены поправки в КоАП и УК о РФ о наказании для нарушителей правил ТО.

За оформление фальшивой карты без техосмотра будет грозить штраф для должностных лиц в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, а для компаний - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. Кроме того, вводится уголовная ответственность за осуществление деятельности по проведению ТО без аккредитации оператора технического осмотра. Это может быть чревато, в частности, лишением свободы на срок до пяти лет.

Фото: depositphotos
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Санкции предусмотрены и для водителей. Управление машиной без диагностической карты будет чревато штрафом в размере 2 тыс. рублей. Сейчас максимальный размер штрафа составляет 800 рублей.

Штрафовать будут раз в сутки при помощи камер, стало известно на заседании.

В Минэкономразвития заверили, что принятие пакета законов не повлияет на стоимость ТО.