Госдума обсудит санкции за "серый" техосмотр

Госдума приступает к обсуждению пакета законопроектов, призванных решить проблему "серого" техосмотра в России.

Сегодня нижняя палата парламента должна рассмотреть в первом чтении поправки, увеличивающие размер штрафа для водителей, которые управляют автомобилем без оформленной должным образом диагностической карты. После того, как новые нормы вступят в силу, вместо нынешних 800 рублей автовладельцам придется платить две тысячи рублей.

Для технических экспертов за выдачу карт без фактически проведенного техосмотра вводится дисквалификация. Кроме того, поправками предусматривается административная ответственность за нарушения порядка ведения реестра операторов техосмотра. За проведение техосмотра без аккредитации оператору будет грозить уголовная ответственность.

Еще один законопроект о техосмотре также в первом чтении Госдума планирует рассмотреть 13 декабря. Он предполагает выдачу диагностических карт в виде электронного документа с квалифицированной электронной подписью технического эксперта, а также введение фото- и видеофиксации процедуры технического осмотра транспортного средства. По мнению разработчиков поправок, это позволит достоверно установить факт проведения технического осмотра.

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Практика продажи диагностических карт без реального проведения техосмотра в России - распространенная проблема. По мнению специалистов, она приводит к росту числа дорожно-транспортных происшествий, обусловленных технической неисправностью транспортных средств.