Ирина Ильичева, депутат Мосгордумы, директор ГБОУ города Москвы "Школа N1409", заслуженный учитель РФ:

Все инновационные методы, направленные на усиление мер безопасности в школах, безусловно, интересны и полезны. И, конечно, если подобную систему, о которой пишет "РГ", установят в каждой российской школе, то это будет просто замечательно. Однако тут мы как всегда, к сожалению, упираемся в вопрос финансирования. Кто и из каких средств будет оплачивать эту инновацию? Но, как мы знаем, прогресс не стоит на месте. И в будущем, возможно, такие системы все же появятся во всех наших школах, а не только в пермской. Я видела, как они работают за границей. Весьма эффективно, надо сказать.

Что же касается нынешней системы обеспечения безопасности учебных заведений, то могу с уверенностью заявить, что в Москве она находится на очень высоком уровне. Территории всех школ имеют ограждения. По периметру и внутри зданий установлены камеры слежения. Сигнал с них поступает не только на диспетчерский пульт в самой школе, но и в департамент образования, а также в правоохранительные органы. Если вы зайдете в павильон "Умный город", который находится на ВДНХ, то сами сможете увидеть, как функционирует система видеонаблюдения в столичных образовательных учреждениях.

Кроме того, в каждой школе при входе установлены турникеты. Пройти через них можно, только приложив специальный электронный пропуск. Его имеют и педагоги, и ученики. Он именной.

Следующий "рубеж" безопасности - сотрудники частных охранных предприятий. Они в обязательном порядке несут дежурство у входа в учебное заведение. У них имеется так называемая "тревожная кнопка". При ее нажатии сигнал поступает либо в службу "02", либо к дежурному вневедомственной охраны. И буквально через несколько минут на место прибывает наряд полиции или бойцы Росгвардии.

Ну и последнее - рамки металлодетекторов. Они, правда, пока не во всех школах имеются. Но все-таки. А у некоторых охранников есть небольшие ручные металлодетекторы. С их помощью они, в случае необходимости, производят досмотр подозрительных лиц.

Еще хочу отметить, что все сотрудники образовательных учреждений регулярно проходят плановое обучение азам безопасности в различных чрезвычайных ситуациях. Ведь на них лежит ответственность не только за собственные жизни, но и за жизни многих детей. Если вдруг происходит какое-то ЧП, то основная задача учителя, да и любого взрослого, находящегося на данный момент в школе, - не допустить паники среди учеников и оперативно вывести всех на улицу. Задача, скажу вам, не самая простая. Поэтому и приходится постоянно учиться, учиться решать ее наилучшим образом.

Для учеников также время от времени проводятся уроки безопасности. Им, естественно, тоже необходимо знать, как вести себя в той или иной нестандартной ситуации. Ведь неправильное поведение зачастую может обернуться трагедией. Люди очень часто погибают из-за того, что начинают метаться, суетиться, не зная, что им делать.