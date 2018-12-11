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11.12.2018 23:04
Рубрика: Спорт

"Локомотив" проиграл "Шальке" и вылетел из еврокубков

Текст: Илья Соболев
"Локомотив" досрочно потерял шансы пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, но мог попасть в аналогичную стадию Лиги Европы. В еврокубковую весну "Локо" выводило выполнение двух условий. Во-первых, от самих "железнодорожников" требовалась выездная победа над немецким "Шальке", уже обеспечившим себе второе место в группе "D". Во-вторых, должен был допустить осечку конкурент "Локомотива" за третье место в квартете, турецкий "Галатасарай", принимавший победителя группы португальский "Порту".
Фото: Антон Денисов / РИА Новости Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Португальцы с ролью помощника российского клуба справились на отлично. В Стамбуле "Порту" в зрелищном матче был сильнее "Галатасарая" - 3:2. А вот сам "Локо" свою задачу не решил.

Юноши "Локомотива" вышли в плей-офф Лиги чемпионов, разгромив "Шальке"

Несмотря на то, что "Шальке" предсказуемо выставил резервный состав, именно хозяева поля в первом тайме выглядели интереснее соперника. Немцы методично нагнетали давление на подопечных Юрия Семина, которые слишком уж осторожничали. Тем не менее самый опасный момент до перерыва организовали гости. Уже в добавленные минуты Дмитрий Баринов на фланге накрутил оппонента и прострелил в центр штрафной, но бивший без помех Игорь Денисов был слишком уж неточен.

Увы, развить этот порыв во втором тайме "Локомотив" не сумел. Более того, на 90-й минуте Шопф принес победу немецкой команде, удачно сыграв на добивании после ошибки вратаря москвичей Гильерме.

Таким образом "Локо" потерпел пятое поражение в шести играх и занял в своей группе последнее место. 

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