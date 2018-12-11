Мадрид пригрозил послать Национальную полицию в Каталонию

Власти Испании готовы отправить в Каталонию подразделения Национальной полиции, если региональные силы (корпус "моссос") не гарантируют соблюдение общественного порядка в автономии. Правительство пиренейского королевства направило в Женералитат уже три письма с предупреждениями, в которых критикует местные правоохранительные органы за невыполнение своих обязанностей.

Находящаяся в настоящее время у власти в стране Испанская социалистическая рабочая партия опасается, что после того, как она показала наихудший результат на выборах в Андалусии (33 кресла в 109-местном парламенте), каталонские националисты активизируются. Они и так регулярно проводят демонстрации, перекрывают дороги. А нынешний глава Женералитата Жоаким (Ким) Торра, верный последователь Карлеса Пучдемона, потребовал от "моссос" не противодействовать активистам. В этих условиях официальный Мадрид просто не доверяет региональным силам и готов воспользоваться возможностью, которую предоставляет законодательство, отправив в Каталонию Национальную полицию.

Как отметил глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка, если "моссос" не гарантирует безопасность, это сделает полиция. "Вмешательство силовых структур и госорганов будет осуществляться по мере необходимости и с точки зрения соразмерности и необходимости", - отметил министр.

В настоящее время правительство королевства ждет ответ от Женералитата и надеется, что корпус "моссос" все-таки начнет действовать так, как нужно. Иначе, как отмечают испанские СМИ, дело может вновь дойти до применения 155 статьи Конституции, позволяющей Мадриду отстранить Женералитат от власти и взять на себя управление регионом, как это было год назад. Тогда, после референдума о независимости, проведение которого было запрещено Конституционным судом, центральное правительство было вынуждено взять автономию под прямой контроль, распустить региональный парламент и назначить досрочные выборы. По итогам голосования, состоявшегося в декабре 2017 года, националисты смогли сохранить большинство, однако в течение полугода не могли сформировать правительство. Глава Женералитата был выбран лишь в мае 2018 года. Со второй попытки им стал Ким Торра. Он не скрывает, что является сторонником своего предшественника на посту главы регионального правительства, и даже оставил пустым кресло, которое занимал Пучдемон, как бы демонстрируя, что оно все еще принадлежит ему. Сам Пучдемон в настоящее время скрывается от испанского правосудия в Бельгии.

В его отсутствие сепаратистские настроения несколько утихли, акции протеста устраивают лишь Комитеты защиты республики. Однако именно их деятельность и послужила тому, что Мадрид задумался об отправке в регион подконтрольных центральному правительству сил безопасности.