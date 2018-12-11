Матвиенко: Водителям надо дать право обжаловать штрафы в автоматическом режиме

Видеофиксация нарушений правил дорожного движения (ПДД) - полезная практика, но здесь важно не перегнуть палку, чтобы не вызывать раздражения у граждан. В частности - водителям надо предоставить возможность обжаловать неправомерно назначенные штрафы в автоматическом режиме. Такое мнение высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью "Российской газете".

Видеокамеры, как и всякая техника, могут ломаться, некорректно работать из-за погодных и других условий, но штрафы за зафиксированные ими нарушения рассылаются в автоматическом режиме, отметила она. "А автоматического оспаривания штрафа, который, по мнению гражданина, назначен незаконно, - у нас нет", - констатировала спикер.

Она уверена, что водитель должен иметь возможность "так же автоматически в электронном виде оспорить неверно выписанный штраф".

"Давайте мы какую-то кнопку на сайте ГИБДД сделаем, какую-то систему… А то сейчас тебе прислали электронную квитанцию, и дальше надо лично ходить по кабинетам, доказывать, объяснять… В конце концов, махнешь рукой и заплатишь. Давайте экономить время граждан и соблюдать их права", - отметила Валентина Матвиенко.

Глава палаты также напомнила, что доходы от штрафов зачисляются в местные бюджеты и предостерегла власти в субъектах РФ от перегибов в погоне за доходами.

Полный текст интервью Валентины Матвиенко читайте на сайте rg.ru после 00:00 московского времени и в завтрашнем номере "Российской газеты".