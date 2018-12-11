Мэй не смогла выйти из машины перед переговорами с Меркель

Переговоры премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и канцлера Германии Ангелы Меркель начались с курьезного случая.

Британский премьер оказалась заблокирована в автомобиле и не сразу смогла выйти, сообщает Газета.ru. Сотруднице, подошедшей к машине, пришлось несколько раз подергать за ручку двери, чтобы та наконец открылась.

Ранее проблемы с техникой преследовали и немецкого канцлера. Незапланированная посадка правительственного борта, летевшего на саммит G20, произошла по причине неполадок с проводкой.