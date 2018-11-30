Причиной экстренной посадки самолета Меркель стали неполадки с проводкой

Незапланированная посадка правительственного борта канцлера Германии Ангелы Меркель произошла по причине неполадок с проводкой.

"Получили подтверждение, что произошел сбой в работе электронной распределительной коробки", - сообщил представитель ВВС ФРГ в беседе с телеканалом N-tv.

Напомним, на лайнере, который направлялся на саммит G20 в Аргентину с Ангелой Меркель на борту, обнаружили технические неполадки. В итоге было принято решение развернуть самолет над территорией Нидерландов и совершить экстренную посадку в городе Кельн. Ранее немецкие органы безопасности заявляли, что не исключают криминальную подоплеку в инциденте.