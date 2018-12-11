МИД назвал "неприемлемыми" слова Помпео о самолетах РФ в Венесуэле

Министерство иностранных дел РФ резко раскритиковало госсекретаря США Майка Помпео за "лихие" высказывания в Twitter об учебных полетах российских бомбардировщиков в Венесуэле. В комментарии пресс-службы внешнеполитического ведомства подчеркивается, что "сказанное госсекретарем неприемлемо, не говоря уже о том, что совершенно непрофессионально".

В Москве порекомендовали Вашингтону "прежде чем считать деньги в чужом кармане, обратить внимание на то, как расходуются его собственные". В частности, МИД напомнил, что "генеральный инспектор министерства обороны США уже не раз бил тревогу по поводу растранжиривания миллионов долларов американских налогоплательщиков, якобы направленных на помощь Афганистану, но так и не принесших никакого облегчения его жителям и даже не дошедших по назначению".

Кроме того, в Москве раскритиковали эффективность американских военных расходов на других направлениях, указав на "смерть и страдания" в Ираке и Ливии.

Наконец, в МИД посоветовали американской общественности "задуматься насчет рациональности намерения их властей выйти из Договора о РСМД, развязав новую гонку вооружений". "Если это и служит чьим-то интересам, то лишь американского военно-промышленного комплекса, поскольку сулит тому новые большие заказы, - резюмировали на Смоленской площади. - А жизнь американцев в результате неизбежно станет менее безопасной".